Maine si in week-end va fi festival de fanfare in parcul Copou

Festivalul de Fanfare va avea loc si anul acesta la Iasi in perioada 24-26 iunie 2022, in Parcul Copou. Iesenii pasionati de muzica vor avea parte de momente inedite de muzica oferite de mai multe formatii din Iasi, Botosani, Suceava, Vaslui, dar si din Republica Moldova.Cea de-a a III-a editie a Festivalului de fanfare va intregi atmosfera a Targului de ceramica "Cucuteni-5000" care va avea loc in aceeasi perioada, in Parcul Copou. La eveniment vor participa Fanfara din Scobinti din lasi, ... citeste toata stirea