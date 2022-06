Majoritate instabila PNL-PMP in Consiliul Local. A cazut proiectul cu zeci de vile in Bucium

Un proiect major de investitii in Bucium a primit aviz de nelegalitate. Vestea a dat-o ieri secretarul general al municipiului, Denisa Ionascu, in debutul sedintei de Consiliu Local (CL). Este vorba despre construirea a zeci de vile (45) si blocuri (18) pe un teren din zona Fundac Paun.Proiectul fusese aprobat la sfarsitul lunii mai, dar in conditii hilare: liberalii si-au respins amendamentul pe care l-au sustinut anterior, iar la votul final pe proiect doi consilieri ai PNL nu au avut ... citeste toata stirea