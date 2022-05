Majoritatea lui Chirica se clatina in instanta: Vicele "tradator", invins de USR

Viceprimarul Cezar Baciu a pierdut, in prima instanta, procesul intentat USRPLUS prin care a contestat excluderea sa din partid. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Daca judecatorii Curtii de Apel vor confirma decizia Tribunalului Iasi atunci Cezar Baciu isi va pierde mandatul de consilier local si, implicit, pe cel de viceprimar.Amintim ca Baciu asigura primarului Mihai Chirica majoritatea in Consiliul Local prin votul sau. In lipsa acestuia, PNL si PMP au doar 13 voturi, ... citeste toata stirea