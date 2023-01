Majoritatea politica a primarului Chirica, cladita pe tradarea din USR, s-ar putea narui peste cateva zile. Ce urmeaza?

Soarta actualei majoritati politice de la nivel local s-ar putea decide in luna ianuarie. In prezent, liberalii (11 consilieri locali) domina plenul Consiliului Local (CL) dupa ce au oferit functii in administratia locala catre PMP si consilierului exclus din USR, Cezar Baciu. Ultimul este insa in proces cu USR, si pe cale sa-si piarda mandatul.Cu aportul a trei consilieri din afara partidului, liberalii conduc ostilitatile, iar primarul Mihai Chirica poate trece orice proiect de hotarare, ... citeste toata stirea