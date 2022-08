Malformatie arteriovenoasa, tratata la Arcadia (P)

Un pacient in varsta de 35 ani a ales Reteaua Medicala Arcadia pentru investigarea unor simptome aparute brusc: dispnee (senzatie de lipsa de aer), tuse cu expectoratie si hemoptizie, adica incepuse sa scuipe sange.Dr. Igor Nedelciuc, medic primar Cardiologie, Coordonator Cardiologie Interventionala Arcadia precizeaza: "Hemoptizia este un simptom alarmant indiferent de varsta pacientului. Sangele regasit in sputa indica o afectiune grava si presupune excluderea mai multor afectiuni, in ... citeste toata stirea