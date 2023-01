Malpraxis si despagubiri. Dezbatere la Colegiul Medicilor Iasi moderata de expertul Vlad Mixich

Saptamana viitoare, pe 2 februarie, Colegiul Medicilor din Romania organizeaza la Iasi o dezbatere privind greselile medicale. Dezbaterea va avea loc in Aula Alexandru Braescu - Cladirea Nicolae Leon, de pe strada Grigore Ghica Voda nr. 13, in intervalul orar 13.00-16.00.La eveniment sunt asteptati sa participe experti din domeniul medical, juridic, precum si reprezentanti ai asociatilor de pacienti si va fi moderat de dr. Vlad Mixich, expert in politici de sanatate."Desi erorile medicale ... citeste toata stirea