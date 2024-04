"Mama din spatele copilului cu autism", experiment inedit desfasurat printre ieseni

* timp de 11 ore, echipa asociatiei"Zbor de fluturi", impreuna cu terapeuti, voluntari si colaboratori au invitat trecatorii sa aiba parte de o experienta unica, mai exact sa fie martori la povestile mamelor care se afla in spatele unui copil cu TSA * 217 de ieseni au avut curaj sa experimenteze un adevarat exercitiu de empatie, dar si de constientizareDupa implementarea cu succes a programului "Labirintul relatiilor in lumea autismului", Asociatia "Zbor de fluturi" a implementat in ... citește toată știrea