Opera Nationala Romana din Iasi programeaza duminica primul spectacol de opera din stagiunea 2022-2023. De la ora 18:30, in Sala Mare, publicul va putea urmari "Les pêcheurs de perles", de Georges Bizet.Evenimentul prilejuieste debutul managerului interimar al teatrului liric iesean, Andrei Fermesanu, in rolul Nadir. In reprezentatia de pe 18 septembrie, Cristina Grigoras va ... citeste toata stirea