Compania Nationala de Investitii (CNI) a atribuit contractul de lucrari pentru reabilitarea ansamblului Manastirii Cetatuia. Contractul a fost semnat zilele trecute cu o asociere de firme condusa de Madbeton SRL, companie care mai are in derulare proiecte la Iasi. Valoarea contractului se ridica la aproape 18 milioane lei, fara TVA.Madbeton s-a impus in fata unor "granzi" ai constructiilor din Iasi: Conest, Iasicon si Constructii Unu. "Lupta" nu a fost insa una usoara: in cursul licitatiei au ... citeste toata stirea