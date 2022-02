Peste 100 de persoane s-au adunat aseara in Piata Unirii din municipiul Iasi, in urma unei organizari pe retelele sociale cu scopul de a sustine Ucraina si poporul vecin aflat in confruntare cu armata Rusiei lui Vladimir Putin.Ei protesteaza impotriva razboiului declansat de catre Rusia in Ucraina si in semn de sustinere a tarii vecine. Printre bannerele afisate se pot citi mesaje precum: "Opriti ... citeste toata stirea