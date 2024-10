Mansi Barberis, prima doamna a operei romanesti si mostenirea ei lirica

* fiica a Iasului, Mansi Barberis este un nume care continua sa fascineze prin contributia sa remarcabila la muzica romaneasca si prin forta sa creatoare, intr-o epoca in care femeile compozitoare rareori se afirmau in genuri muzicale majore * ea a infiintat primul cvartet de coarde feminin din Romania si a devenit prima compozitoare care a lasat o amprenta solida in genul liricIasul, orasul care pulseaza de cultura si arta, a fost martor la nasterea si ascensiunea uneia dintre cele mai ... citește toată știrea