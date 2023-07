Retineti numele Creative Penguins - este numele unui startup iesean care ar putea avea o contributie importanta in urmatorii ani la depistarea in faze incipiente a bolii Parkinson. Pentru acesta, creatorul solutiei, Andrei Stoleru, a dezvoltat pentru lucrarea de disertatie sustinuta in urma cu o luna la Facultatea de Automatizari si Calculatoare din cadrul Universitatii Tehnice din Iasi, o manusa cu senzori pe care urmeaza sa o prezinte in Italia, la Verona, unor membri din comunitatea medicala ... citeste toata stirea