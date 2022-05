Maraton chirurgical la Iasi. O femeie si un barbat au primit o noua sansa de la viata prin transplant renal

Ziua de 1 mai a fost incarcata pentru colectivul medical al compartimentului de transplant renal de la Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" din Iasi. In dimineata zilei de duminica, 1 mai 2022, au fost finalizate doua transplanturi renale, in urma prelevarii organelor de la un donator cadaveric din judetul Bacau. Beneficiari au fost doi pacienti care se aflau in evidentele medicilor ieseni si care aveau nevoie de dializa pentru ca rinichii lor sa functioneze.Unul dintre primitori este un barbat ... citeste toata stirea