Maraton de dialog si proiectie cinematografica, in Parcul Copou

Primaria Municipiului Iasi, prin Casa de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi, organizeaza in perioada 20 octombrie - 15 decembrie 2022 un maraton de dialog si proiectie cinematografica.Evenimentul ce va avea loc in cadrul proiectului "Multiculturalitate in Arta Cinematografica", editia a II-a, se va desfasura in Sala de spectacole si proiectie de film "Diotima" a Casei de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi, in fiecare zi de joi, incepand cu ora 18:00.Proiectiile de film ... citeste toata stirea