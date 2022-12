Maratonul medicilor la operatia Alexiei: O data la 7-8 ore am facut pauza sa bem apa

Dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul de copii "Sf. Maria" din Iasi a relatat intr-un interviu acordat News.ro ce inseamna o interventie chirurgicala de o asemenea amploare precum cea facuta in cazul Alexiei Tudose, adolescenta care si-a pierdut ambele brate in urma unui accident produs la sfarsitul saptamanii trecute, la Pascani, cum anume s-au desfasurat lucrurile in sala de operatie, unde echipa medicala a stat nu mai putin de 20 de ore, dar si ce au ... citeste toata stirea