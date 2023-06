In acest final de saptamana, deputatul Filip Havarneanu, impreuna cu organizatia USR Tineret Iasi, incep maratonul de strangere a semnaturilor pentru proiectul legislativ ,,Fara Pacanele langa scoli''.Acest proiect este initiat de deputatul Filip Havarneanu si are scopul de a elimina salile de jocuri de noroc din perimetrul institutiilor publice, mai ales scolile.Un astfel de proiect nu poate trece de Parlament fara sustinerea societatii civile, astfel tinerii din USR Iasi ies in strada ... citeste toata stirea