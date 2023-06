Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, despre ramanerea UDMR in Executiv, ca cu certitudine, daca el va fi persoana desemnata ca prim-ministru o sa aiba o intalnire cu domnul Kelemen Hunor, dupa acea desemnare, impreuna cu Nicolae Ciuca. Lasati-ne sa ne facem treaba, politica inseamna si negocieri a mai spus Ciolacu."Acordurile politice se fac pentru a face o majoritate, am dorit in acel moment si dorim in continare o majoritate mai mare cu UDMR si minoritatile", a spus Ciolacu."Eu nu ... citeste toata stirea