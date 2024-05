Marcel Ciolacu, de pe santierul autostrazii Moldova: Am transformat MOLDOVA in regiunea cu cele mai mari investitii publice in infrastructura

Marcel Ciolacu, aflat vineri in vizita in judetul Iasi, anunta ca ,,Autostrada Moldovei este cea mai mare sansa pentru companiile judetului Iasi si angajatii locali la prosperitate economica, cu venituri in crestere si profituri care sa dezvolte comunitatea". Presedintele PSD mai spune ca ,,a transformat Moldova in regiunea cu cele mai mari investitii publice in infrastructura."Lucrarile la autostrada Moldovei avanseaza in ritm alert, iar premierul Marcel Ciolacu a anuntat ,,s-a intalnit ... citește toată știrea