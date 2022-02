Marcel Ciolacu, despre atacurile dintre PNL si PSD: "Sunt tot mai putine" VIDEO

Declaratia a fost facut in contextul in care liderul PSD a fost intrebat, la Iasi, daca este respectat acordul din coalitie privind atacurile politice. Liderul social-democratilor Marcel Ciolacu a subliniat vineri, 4 februarie, la Iasi, ca sunt tot mai putine atacuri intre PNL si PSD. "Sunt tot mai putine. Cred ca romanii asteapta de la noi solutii... si am venit cu ele in coalitie, fiind promovate in Guvern in zona de energie. Continui sa cred ca cea mai importanta problema ramane problema ... citeste toata stirea