Marcel Iures urca pe scena ieseana cu spectacolul "Rosto", in cadrul SFR 15

Organizatorii festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) anunta un nou eveniment special in cadrul editiei aniversare SFR 15, programata in perioada 31 iulie - 4 august 2024, in capitala Moldovei, la Iasi. Actorul Marcel Iures revine la festival si urca pe scena Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul", cu spectacolul de teatru "Rosto", vineri, 2 august, incepand cu ora 19:30.Marcel Iures a fost aniversat la editia a 13-a a festivalului Serile Filmului Romanesc si se intoarce la Iasi ... citește toată știrea