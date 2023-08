Consiliul Judetean Iasi si Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi", in calitate de organizatori, cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean, Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Iasi, Facultatii de Litere a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" si a Librariei Carturesti va invita joi, 31 august 2023, incepand cu ora 10.00, in Parcul Expozitiei din Copou pentru a sarbatori impreuna Ziua Limbii Romane printr-un eveniment cu totul special: "Marea Dictare!" - o dictare in aer liber la care ne ... citeste toata stirea