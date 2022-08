Marea pacaleala - Dezvoltatorii ieseni scot la vanzare sute de case cu defecte nevazute. Marturii din culise GALERIE FOTO

"Aer proaspat, pini ecologici, albastrele, pasari rare, piste de biciclete si posibilitatea de hiking" sunt atributele cu care un modern complex rezidential incearca sa isi atraga clienti. Si multe din cele o suta de case construite in apropierea Padurii Uricani, in cadrul complexului, chiar si-au gasit cumparatori. Acestia povestesc insa ca de la alegerea locului pentru casa, pana la mutarea in noile locuinte, numai de armonie nu a fost vorba intre cumparatori si dezvoltatori. Iar exemplele ... citeste toata stirea