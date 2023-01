Marea prescriere: Primarul Chirica scapa de dosarul "Skoda". Urmeaza sa faca fata in alte dosare imobiliare grele

Primarul Mihai Chirica a scapat de unul dintre dosarele in care avea calitatea de inculpat. Magistratii Judecatoriei Barlad au decis ieri incetarea procesului penal in dosarul "Skoda", motivata de prescriptia raspunderii penale pentru faptele retinute de procurori. Printre inculpati se afla si Mihai Chirica. Pentru acesta, este insa doar o victorie de etapa, intr-un dosar in care rolul sau era relativ modest. Greul de abia acum incepe, pe masura ce anchetele efectuate de procurorii DIICOT si ... citeste toata stirea