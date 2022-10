MAREA PRESCRIPTIE: Inculpati notorii ai Iasului topaie de bucurie, cu Chirica in frunte

Dosarul Skoda va fi repus pe rol, la Judecatoria Barlad, si se va fixa un nou termen de judecata, cand se va constata prescrierea faptei - aceasta este convingerea avocatului Daniel Atasiei, aparatorul primarului Mihai Chirica, in dosarul in care atat actualul, cat si fostul primar al Iasului sunt judecati pentru abuz in serviciu.Daca la inceputul anului Mihai Chirica era implicat in cinci dosare penale, o decizie luata ieri de Inalta Curte de Casatie si Justitie l-ar putea scapa pe edilul de ... citeste toata stirea