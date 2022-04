Marea Reintalnire: Ziua Pasarilor se intoarce in aer liber. La Iasi, evenimentul va avea loc la Ciric

Societatea Ornitologica Romana (SOR) va da intalnire duminica, 10 aprilie, in Parcul Natural Vacaresti pentru a sarbatori impreuna in aer liber Ziua Pasarilor. Iubitorii de inaripate si de natura prezenti la eveniment vor avea parte de ateliere, un traseu ghidat si un treasure hunt inedit. Ziua Pasarilor va lua startul de la ora 10:00 si, timp de trei ore ne vom bucura impreuna de biodiversitatea din Parcul Natural Vacaresti din Bucuresti. Evenimente similare vor avea loc in Parcul Detunata din ... citeste toata stirea