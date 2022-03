Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, in calendarul Formulei 1 inca trei ani

Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, care se disputa pe circuitul de la Imola, va fi in circuitul Formulei 1 pentru inca trei ani, pana in 2025.Adaugat in calendarul 2020 pentru a compensa diversele anulari din cauza pandemiei de Covid-19, acesta se va disputa in 2022 la 24 aprilie, inlocuind Grand Prix-ul Chinei de la Shanghai, absent din calendar din cauza situatiei sanitare."Sunt incantat ca ne continuam parteneriatul excelent cu Imola pentru Marele Premiu ... citeste toata stirea