Maria Chiriac, importanta lidera comunista a judetului, calcata mortal de o vidanja in fata la "Felicia"

Sfarsit teribil pentru una dintre cele mai puternice femei ale Iasului din anii comunismului. Maria Chiriac, in varsta de 80 de ani, una dintre femeile cu functie foarte importanta aflata la fraiele judetului Iasi inainte de Revolutie, a murit sambata calcata de un camion vidanja, in timp ce mergea la cumparaturi la Carrefour Felicia. Soferul camionului oprise totusi la trecerea de pietoni, la Baza 3, pentru a da prioritate altor oameni aflati in traversare, dar se pare ca pe Maria Chiriac nu a ... citeste toata stirea