Maria Chiriac, nomenclaturista ucisa de o vidanja, traversa strada pe culoarea verde a semaforului

Soferul vidanjei care a omorat pe trecerea de pietoni una dintre cele mai puternice iesence din epoca comunismului este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Barbatul cercetat penal are 42 de ani si locuieste in Miroslava. Acesta nu era baut in momentul accidentului mortal, si a recunoscut ca nu a observat victima, Maria Chiriac, in varsta de 80 de ani, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, deoarece femeia s-ar fi aflat intr-un "unghi mort". Femeia a murit pe loc. Politistii de ... citeste toata stirea