Maricel Popa s-a folosit de imaginea si respectul Mitropoliei Moldovei pentru a da o noua proba de lingusire fata de un ministru PSD! Fostul baron PSD trebuie sa isi ceara scuze publice (P)

Un gest rusinos si nedemn facut de Maricel Popa, in lipsa oricaror proiecte si initiative pentru judetul Iasi, a atras in mod gratuit Mitropolia Moldovei intr-un scandal politic. Intr-un gest de blasfemie si lipsa de respect pentru Biserica, Maricel Popa a publicat mai multe fotografii in care inmaneaza ministrului Sorin Grindeanu o biblie primita de la Mitropolitul Moldovei, cu numele sau si functia publica inscriptionate pe coperta. Maricel Popa s-a folosit de imaginea si respectul ... citeste toata stirea