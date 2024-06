Marii afaceristi germani, interesati de mediul de business iesean

O delegatie formata din peste 70 de oameni de afaceri, reprezentanti ai marilor companii din Germania si ai unor companii europene cu sediul in aceasta tara, printre care UBS Europe, Mercedes-Benz, BNP Paribas, Deutsche Post, Carl Zeiss, Audi AG, Deutsche Bank, Thyssenkrupp, Bosch Gmbh, BASF, AXA, SAP si Bayer, se afla in aceste zile la Iasi.Vizita acestora, care a inclus siorasul Chisinau, are ca scop identificarea de noi oportunitati de cooperare cu oamenii de afaceri si firmele din stanga ... citește toată știrea