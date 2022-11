Marinica Botea, 50 ani de activitate artistica

In luna noiembrie, iesenii vor fi gazda a unui alt eveniment cultural artistic de mare amploare: aniversarea a 50 de ani de activitate artistica a maestrului Marinica Botea, violonist remarcabil, dirijor si compozitor, indrumator a zeci de generatii de interpreti de muzica populara si membru in formatii muzicale de prestigiu.Sambata, 5 noiembrie 2022, ora 11:00, in sala Azur a Casei de Cultura a Studentilor, maestrul Marinica Botea isi va lansa cartea autobiografica intitulata "Viata ca un ... citeste toata stirea