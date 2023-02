Mario Iorgulescu, condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare dupa contopirea pedepselor

Mario Iorgulescu a fost condamnat vineri, la 14 ani de inchisoare pentru infractiunea de omor si doi ani de inchisoare pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, judecatorii contopind pedepsele din dosarul accidentului produs de fiul lui Gino Iorgulescu cu o sentinta din 2018, in care Mario Iorgulescu fusese condamnat pentru complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal. In final, pedeapsa este de 15 ani si 8 luni de inchisoare, sentinta nefiind ... citeste toata stirea