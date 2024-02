Marius Bodea, senator USR: Iasul are nevoie de o legatura rapida catre Aeroport. MONORAIL este solutia! (P)

Senatorul USR Marius Bodea propune o solutie realizabila intr-un timp scurt, cu o finantare asigurata de linii de finantare existente la nivelul UE, pentru a ajunge din centrul Iasului pana la Aeroport si viitorul Spital Regional de Urgente.MONORAIL este alternativa necesara in conditiile in care numarul de pasageri este in continua crestere odata cu darea in folosinta a noului terminal al Aeroportului, orasul se dezvolta rezidential in nord, iar spitalul va atrage un flux important de ... citește toată știrea