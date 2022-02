Marius Istoc, consultant imobiliar, despre noile tendinte ale pietei: "Foarte multi cauta birouri acasa"

Pandemia de coronavirus a schimbat nevoile pietei imobiliarelor. Acum, cei mai multi dintre cumparatori au o cerinta clara: biroul de acasa. Exista solutii, mai ales ca dezvoltatorii s-au adaptat noilor nevoi. Numarul tranzactiilor imobiliare a crescut cu 65% in 2021 fata de 2020, odata cu aceasta evolutie si preturile locuintelor au explodat in marile orase, iar autorizatiile de constructie emise in ultimele luni ale anului 2021 arata ca tendinta va continua si anul acesta. Consultantul ... citeste toata stirea