Mars pentru "siguranta femeilor". Organizatorii cer drepturi si sanse egale

Duminica, 23 octombrie 2022, de la ora 15:00, are loc Marsul "Impreuna pentru siguranta femeilor!" in Iasi. Organizatorii doresc accesul liber si gratuit pentru toate femeile la servicii de intrerupere de sarcina in spitalele de stat, mijloace contraceptive si consiliere familiala realizata de specialisti, implementarea codurilor de etica in scoli si universitati care sa sanctioneze abuzurile sexuale facute de profesori, programe de educatie, consiliere si terapie pentru agresori."Vrem sa fim ...