"Marsul pentru viata" a reunit la Iasi peste 2.000 de participanti

Dupa doi ani in care s-a desfasurat in format online, Marsul pentru viata a revenit la Iasi cu o editie organizata fizic, fara restrictii si fara limitari, sambata, 26 martie, in Piata Unirii, cu participarea a peste 2.000 de oameni."Viata este un drept si de la aceasta trebuie sa pornim, sa fie primul drept garantat de Constitutia tarii. Asupra acestui drept n-ar trebui sa poata interveni nicio alta lege. Viata nu poate sa ramana la indemana unui barbat sau a unei femei, sau a unui medic,