"Marsul pentru Viata". Comunitatea Iasului, invitata sa sprijine mamele si copiii

* iesenii sunt asteptati sambata, 29 martie, la evenimentul "Marsul pentru Viata", organizat de Arhiepiscopie * tema din acest an, "Fiecare om conteaza", promoveaza solidaritatea si sustinerea mamelor aflate in dificultate * evenimentul va avea loc simultan in alte 22 de localitati ale Arhiepiscopiei Iasilor, printre care Pascani, Targu Frumos, Botosani, Piatra Neamt si Targu NeamtArhiepiscopia Iasilor, prin Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, organizeaza sambata, 29 ... citește toată știrea