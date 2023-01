Marti, IPS Teofan va sluji in Piata Unirii, in cadrul ceremoniei Unirii Principatelor Romane

Ierarhii ieseni vor avea o saptamana incarcata, care a inceput deja de ieri, duminica, 22 ianuarie. Astfel, Preasfintitul Nichifor Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, a fost in judetul Botosani, in Protopopiatul Saveni, Parohia Bodeasa, unde a slujit Sfanta Liturghie.Totodata, de ieri au inceput si o serie de evenimente in parohiile din Moldova pentru a celebra Ziua Romaniei, 24 ianuarie. La Piatra Neamt, in Parohia Sfintii Parinti Ioachim si Ana Maratei III, va avea loc un ... citeste toata stirea