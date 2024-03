"Martisorul" Denisei Ionascu pentru Mihai Chirica: un nou proces. Relatia celor doi s-a degradat dupa scandalurile de urbanism din Primarie

Secretarul general al Iasului il cheama din nou in instanta pe primarul Mihai Chirica. Actiunea Denisei Ionascu vine la scurt timp dupa ce aceasta a pierdut definitiv un proces cu edilul. Dar, noua plangere a fost depusa, cel mai probabil, ca o consecinta a hotararii precedente.Potrivit portalului de justitie, dosarul are ca obiect "actiune in raspundere delictual".Actiunea a fost depusa la mijlocul lunii februarie 2024, si inca nu are stabilit un termen de judecata. Cu cateva zile inainte, ... citește toată știrea