Martorii l-au scos basma curata pe un tanar acuzat de vatamare corporala

Aproape patru ani s-a straduit Constantin C. din Cotnari in incercarea de a-si vedea condamnat vecinul Gabriel G. si de a pune mana pe despagubirile de 10.000 lei ce le-a pretins, dupa ce a incasat o bataie zdravana. Intamplarea a avut loc in seara de 26 aprilie 2018, in mijlocul drumului, chiar in fata casei sale. Constantin a fost umplut de sange, s-a ales cu nasul sparte, mandibula deplasata si cateva coaste rupte. Tipetele si vaicarelile sale l-au scos din casa pe alt vecin, Vasile D. ... citeste toata stirea