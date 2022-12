Marturia fratelui Alexiei dupa accidentul de la Pascani

Eric, fratele Alexiei a fost primul inger pazitor al adolescentei de 15 ani care si-a pierdut ambele maini in accidentul de la Pascani. Baiatul a avut prezenta de spirit ajutandu-si sora sa iasa din autocar. Tot Eric i-a recuperat mana smulsa."Vorbeam cu un prieten foarte bun de-al meu, dupa aia vad ca soferul trage de volan, derapam si se intampla accidentul. Dupa ce mi-am revenit, m-am ridicat si am tipat dupa sora mea foarte agitat. Prima oara nu a raspuns, un minut sau doua. M-am dus in ... citeste toata stirea