Marturia unui agent de vanzari care a masluit facturi cu "metoda cartonului"

Agentul de vanzari al unei firme de distributie si-a facut sistematic parte din incasarile societatii. In afara salariului primit, el si-a croit propriul comision, falsificand chitantele eliberate clientilor. "Afacerea" a mers timp de doar doua luni si l-a adus in fata judecatorilor.Faptele au fost comise in perioada august-octombrie 2015, pe cand Marian Popa avea ca atributii incasarea facturilor emise clientilor, banii fiind predati ulterior casieriei. De 18 ori insa, suma de pe exemplarul ... citeste toata stirea