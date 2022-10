Marturii ale supravietuitorilor, povesti ale copiilor deportati: elevi ieseni pe Traseul Memoriei Holocaustului in Romania

Cu ocazia zilei de 9 octombrie, elevii Liceului Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" din Iasi au reconstituit Traseul Memoriei Holocaustului in Romania. Au evocat evenimentele tragice din anii celui de-al Doilea Razboi Mondial, sub coordonarea prof. dr. Maria Rados. Marturii ale supravietuitorilor, povesti ale copiilor deportati in Transnistria si fotografii documentare ale Pogromului de la Iasi au fost surprinse in posterele, colajele, desenele sau machetele expozitiei."Implicati, ... citeste toata stirea