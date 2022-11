Marturiile cutremuratoare ale barbatului desfigurat de patru caini, in zona Cicoarei

Un barbat in varsta de 65 de ani a fost muscat luni seara de patru caini in zona Cicoarei, cand acesta se intorcea de la fratele sau care locuieste in Galata. Marcel Zavache mergea spre domiciliul sau din zona Zimbru atunci cand a fost atacat, incidentul avand loc in jurul orei 17.30. A ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul "Sf. Spiridon" cu mai multe plagi muscate in zona fetei, urechilor si cu zgarieturi pe corp."M-au atacat, m-au izbit jos, nu am mai stiut ce e cu mine. ... citeste toata stirea