Marturiile soferitei care a omorat patru muncitori la Iasi. Femeia spune ca n-a fost acolo, ci se uita la desene animate

O echipa a firmei Citadin din subordinea Primariei Iasi se afla la o lucrare, intr-o noapte de iunie, cand a fost spulberata de masina condusa de o femeie in stare de ebrietate. Patru oameni au murit, iar patru au fost raniti. Soferita vinovata pentru accidentul in care patru persoane si-au pierdut viata la Iasi, in noaptea de 16/17 iunie, nu recunoaste fapta, in ciuda probelor aduse de anchetatori. Adina Ghirvase a declarat in fata procurorilor faptul ca a aflat despre respectivul accident de ... citeste toata stirea