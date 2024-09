Marzesti Trail Run, o noua provocare pentru iubitorii alergarii in natura

Pe 5 octombrie 2024, incepand cu ora 08:30, va avea loc a doua editie a competitiei de alergare Marzesti Trail Run, desfasurata in Padurea Marzesti, langa satul Breazu, judetul Iasi. Evenimentul, organizat de Asociatia Rediu lui Tatar in colaborare cu Viata in Miscare si firma de consultanta Perform Sport Consult, are scopul de a promova alergarea in natura si zonele mai putin cunoscute din nord-vestul municipiului Iasi.Competitia ofera participantilor patru curse: Cros popular si al copiilor ... citește toată știrea