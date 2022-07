Masca, obligatorie in spitalele iesene

Pe fondul cresterilor numarului de cazuri de infectari cu COVID-19, reprezentantii mai multor spitale din Iasi au dispus obligativitatea purtarii mastii sanitare. La Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva", masura a fost si a ramas obligatorie, cu atat mai mult cu cat in unitatea sanitara sunt spitalizate in ultima perioada tot mai multe persoane diagnosticate cu COVID-19. Aceeasi regula este aplicata in continuare si la Spitalul de Pneumoftiziologie. "La Spitalul de Pneumoftizilogie Iasi ... citeste toata stirea