Un pensionar a ajuns dupa gratii, dupa ce a inselat statul cu aproape un milion de lei. In prima instanta, primise o pedeapsa situata la jumatate din minimul prevazut de lege, intrucat incepuse sa returneze banii. Decizia i-a indignat pe procurori, care au cerut inasprirea pedepsei. Ieseanul returnase doar 200 de lei.Petru Zapalii a ajuns pentru prima oara in viata in fata judecatorilor din postura de inculpat in iunie 2020, fiind acuzat de evaziune fiscala in forma continuata. Fapta fusese ... citeste toata stirea