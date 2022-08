Masina de lux a unui important om de afaceri din Iasi, distrusa prin impuscare la un pas de centrul Iasului. Politistul de caz a intrat in concediu

Un individ necunoscut care a impuscat cu un pistol cu bile un autoturism de lux, intr-o zona intesata de camere de supraveghere, se plimba liber prin Iasi pentru ca politistul de caz a intrat in concediu. Dosarul penal deschis in rem pentru fapta care s-a petrecut in noaptea de 15 spre 16 august, zace intr-un fiset al Politiei Municipale din Iasi, etichetat in continuare cu autor necunoscut, la mai bine de o saptamana de la producerea evenimentului. Proprietarul masinii, un important om de ... citeste toata stirea