Masina de politie, aflata in misiune in CUG, izbita de un BMW condus de o femeie

O masina de politie, ce se afla in urmarirea unei cisterne care nu a oprit la semnalele agentilor, a fost izbita de un autoturism BMW. In urma incidentului, femeia care se afla la volanul masinii a fost ranita, precum si un politist care se afla in autospeciala."Astazi, 14 februarie 2023, in jurul orei 09:00, pe raza mun. Iasi (capat CUG) a avut loc un accident rutier. Din verificarile efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi, avand semnalele ... citeste toata stirea